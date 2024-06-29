По следам былого: Ещё не всё

Людмила Лиханова

аФтар, ты просто провокатор и дрянь (мягко говоря). Пригожин НЕ убийца и это не ВАМ решать а СК который ТАК его не назвал. КТО ты такой чтобы пытаться пачкать имя Пригожина который если бы хотел то пошел бы и смел многих таких как ты. Но его задача была другой: достучаться до Президента, показать КТО осел в МО. Да, перед выборами нельзя было начинать чистки т.к. это убавило бы немало % , но вот пришло время и теперь такие как аФтар пытаются гадить . Кстати, а ну ка ОТКРОЙ ЛИЧИКО, 3,14раст.