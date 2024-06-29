Медвежий угол
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Медвежий угол

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По следам былого: Ещё не всё

По следам былого: Ещё не всё

Повторяю: РАНО ВЫДОХНУЛИ. Понять это можно, - хочется забыть, проехать, и двигаться дальше.

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Комментарии
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Николай Кондратьев
Такое складывается ощущение, что автор глубоко оскорблен тем, что Верховный с ним не советуется и не отчитывается перед ним... Делать выводы на основании чьих либо слов,  не зная всех фактов - это, минимум, самонадеянно...
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5 час.
Людмила Лиханова
аФтар, ты просто провокатор и дрянь (мягко говоря). Пригожин НЕ убийца и это не ВАМ решать а СК который ТАК его не назвал. КТО ты такой чтобы пытаться пачкать имя Пригожина который если бы хотел то пошел бы и смел многих таких как ты. Но его задача была другой: достучаться до Президента, показать КТО осел в МО. Да, перед выборами нельзя было начинать чистки т.к. это убавило бы немало % , но вот пришло время и теперь такие как аФтар пытаются гадить . Кстати, а ну ка ОТКРОЙ ЛИЧИКО, 3,14раст.
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3 час.
ЕК
Елена Князева
А кого конкретно убил Пригожин?
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57 мин.

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