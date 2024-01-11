Бананы могут исчезнуть в России из-за мятежа в Эквадоре

Импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке Российских импортеров предупредили о возможных перебоях в поставках бананов из-за мятежа в Эквадоре, на долю которого приходится 96% всего российского импорта этих плодов, пишет РБК.