В Оренбургской области подтопило более 10,3 тысячи жилых домов

По состоянию на 08:00 (06:00 по Москве) 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ в Оренбургской области подтоплено более 10,3 тысячи жилых домов и свыше 12,8 тысячи приусадебных участков.
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