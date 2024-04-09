В Оренбургской области подтопило более 10,3 тысячи жилых домов

По состоянию на 08:00 (06:00 по Москве) 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ в Оренбургской области подтоплено более 10,3 тысячи жилых домов и свыше 12,8 тысячи приусадебных участков.