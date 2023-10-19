Убийца показал, как зарезал сына и тещу Намина

Скриншот видео Обвиняемый в убийстве сына и тещи российского музыканта Стаса Намина Роман Микоян рассказал и показал следователям и криминалистам, как совершал преступление, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
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