Москвичей предупредили о появлении псевдокоммунальщиков в праздничные дни

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков предупредил, что москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, пишет РИА Новости.