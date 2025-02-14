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Три антитренда в дизайне санузла: в 2025 году от них надо отказаться

Три антитренда в дизайне санузла: в 2025 году от них надо отказаться

Это устаревшие решения в отделке Тренды в дизайне помещений меняются не столь стремительно, как в стилях одежды, но все же некоторые тенденции с годами безвозвратно уходят, уступая место новым решениям в отделке.

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