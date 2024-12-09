Пробки в 9 баллов сковали Нижний Новгород. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». «Красным» на карте отмечены участки проспекта Гагарина, улиц Барминской, Бекетова, Ванеева, Деловой, Сусловой, Родионова, Варварской, Алексеевской, Казанского шоссе.
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