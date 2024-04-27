Индекс цен производителей Австралии демонстрирует квартальное ускорение роста

Индекс цен производителей (ИЦП) Австралии в первом квартале вырос второй раз подряд. Ускорение ИПЦ до уровня 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, косвенно предполагает будущее повышение инфляции.
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