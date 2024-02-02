Участковые будут проводить профилактические беседы с нарушителями закона о «дискредитации армии»

Министерство внутренних дел РФ внесло изменения в приказ «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности», согласно которым участковые полиции теперь будут обязаны проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, нарушившими законы «о дискредитацию армии», и «о пропаганде нацистской атрибутики или символики».