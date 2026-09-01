Прощальный аккорд уличного сезона: спектакль «Прикосновение» сыграют ещё раз

«Прикосновение» вновь на сцене: в Твери по просьбам зрителей ещё раз покажут особенный спектакль. Летний сезон уличных спектаклей в Твери подходит к концу: прохладный сентябрьский ветер словно шепчет, что время прогулок и встреч на улочках города скоро сменится уютными домашними вечерами.