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Прощальный аккорд уличного сезона: спектакль «Прикосновение» сыграют ещё раз

Прощальный аккорд уличного сезона: спектакль «Прикосновение» сыграют ещё раз

«Прикосновение» вновь на сцене: в Твери по просьбам зрителей ещё раз покажут особенный спектакль. Летний сезон уличных спектаклей в Твери подходит к концу: прохладный сентябрьский ветер словно шепчет, что время прогулок и встреч на улочках города скоро сменится уютными домашними вечерами.

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