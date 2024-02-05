Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Бублик обновил личный рекорд

Юрий Родионов вернулся в топ-100. Pepperstone ATP Rankings Положение на 5 февраля 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9855 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 9255 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 8765 4 (4) Янник Синнер (Италия) 8310 5 (5) Андрей Рублев (Россия) 5050 6 (6) Александр Зверев (Германия) 5030 7 (7) Хольгер Руне (Дания) 3775 8 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 3540 9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3195 10 (10) Стефанос Циципас (Греция) 3025 18 (18) Карен Хачанов (Россия) 1910 23 (27) Александр Бублик (Казахстан) 1699 31 (37) Борна Чорич (Хорватия) 1309 37 (39) Аслан Карацев (Россия) 1093 39 (36) Роман Сафиуллин (Россия) 1090 56 (59) Александр Шевченко (Казахстан) 915 61 (61) Павел Котов (Россия) 859 71 (76) Флавио Коболли (Италия) 779 89 (108) Юрий Родионов (Австрия) 666 93 (103) Федерико Кория (Аргентина) 638 100 (85) Александар Ковачевич (США) 616 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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