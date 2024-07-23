Происхождение жизни на Земле остается одним из самых интригующих вопросов в науке

Происхождение жизни на Земле остается одним из самых интересных вопросов науки. Ученые уже давно размышляют о его происхождении, предлагая различные сценарии, в том числе идею о том, что гидротермальные источники обеспечивают энергию, необходимую для сложных химических реакций.
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