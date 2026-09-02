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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сдается посуточно 1 комнатная квартира 32кв.м улица Армавирская в Донецке - 5 000 руб

Сдается посуточно 1 комнатная квартира 32кв.м улица Армавирская в Донецке - 5 000 руб

Сдам посуточно однокомнатную квартиру. - Пролетарский р-н (ул. Армавирская, Раздольная). ✅ Чистота, уборка с дезинфекцией после каждого гостя.

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