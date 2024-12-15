Вице-канцлер Хабек заявил, что немецкие предприятия "загнаны в угол"

Немецкие предприятия "загнаны в угол" на фоне проводимой Германией экономической политики. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии "Зеленые" Роберт Хабек, его слова приводит Bild.
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