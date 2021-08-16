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Участники международного конкурса АрМИ «Десантный взвод-2021» совершили первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом

Участники международного конкурса АрМИ «Десантный взвод-2021» совершили первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом

После десантирования и приземления на площадке «Житово» под Рязанью военнослужащие осуществили сбор и совершили километровый марш-бросок.

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