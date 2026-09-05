Русские фигуристы завоевали 8 побед из 8 возможных на международной арене

Спортсмены показали стопроцентный результат после возвращения на международные старты.Отечественные фигуристы триумфально вернулись на международную арену, показав стопроцентный результат.
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