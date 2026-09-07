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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шансы «Динамо» на чемпионство выросли в 4 раза за неделю. Москвичи поднялись в топ-3 РПЛ

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона Альфа-Банк РПЛ. «Динамо» обыграло «Спартак» (2:1) в 7-м туре и поднялось на 3-е место в турнирной таблице чемпионата.

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