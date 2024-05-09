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Лондон пошёл на повышение уровня эскалации с Москвой

Лондон пошёл на повышение уровня эскалации с Москвой

ЕЛЕНА  ПАНИНА "Мы вышлем российского военного атташе: он является сотрудником Службы военной разведки, не объявившим о своём статусе.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
лондонские жиды туповаты от рождения, что сделаешь, оловянные острова, отравление мозга, так что получаются убийцы и насильники, мировые наркодилеры, одно слово  - жидоанглосаксы. Выжечь нах всю нечисть больную.
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11 час.
Natalija Osminina
Да все верно делает Лондон. Просто Россия слишком слаба, чтобы сделать то же самое ПЕРВОЙ. А все связи придется &quot;резать, не дожидаясь перитонита&quot;.  Как делал последние годы Запад, накладывая санкции на Россию. При этом все они бумерангом вернулись к нему , вредя только Западу.  По сути эра глобализации сменяется на эру фрагментации - все замкнутся в своих зонах, из которых будут дружить и торговать только со &quot;своими&quot;. В каком то смысле мы возвращаемся к &quot;железному занавесу&quot; СССР.  Восточная Европа отойдет к России, Западная -в зону Веикобритании. Разделять их будет буферная зона Ватикана. Напрямую Россия с Лондоном дел иметь не будет. Так что все правильно. Все идет по плану.
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7 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Надо с западом делать так, как советовал Пригожин. СПГ, уголь, хлеб, удобрения и ряд других товаров не продавать, тогда запад сам к нам прибежит.
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3 час.

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