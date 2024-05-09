Natalija Osminina

Да все верно делает Лондон. Просто Россия слишком слаба, чтобы сделать то же самое ПЕРВОЙ. А все связи придется "резать, не дожидаясь перитонита". Как делал последние годы Запад, накладывая санкции на Россию. При этом все они бумерангом вернулись к нему , вредя только Западу. По сути эра глобализации сменяется на эру фрагментации - все замкнутся в своих зонах, из которых будут дружить и торговать только со "своими". В каком то смысле мы возвращаемся к "железному занавесу" СССР. Восточная Европа отойдет к России, Западная -в зону Веикобритании. Разделять их будет буферная зона Ватикана. Напрямую Россия с Лондоном дел иметь не будет. Так что все правильно. Все идет по плану.