ЕЛЕНА ПАНИНА "Мы вышлем российского военного атташе: он является сотрудником Службы военной разведки, не объявившим о своём статусе.
Лондон пошёл на повышение уровня эскалации с Москвой
Комментарии
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Евгений МакЛауд
лондонские жиды туповаты от рождения, что сделаешь, оловянные острова, отравление мозга, так что получаются убийцы и насильники, мировые наркодилеры, одно слово - жидоанглосаксы. Выжечь нах всю нечисть больную.
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11 час.
Natalija Osminina
Да все верно делает Лондон. Просто Россия слишком слаба, чтобы сделать то же самое ПЕРВОЙ. А все связи придется "резать, не дожидаясь перитонита". Как делал последние годы Запад, накладывая санкции на Россию. При этом все они бумерангом вернулись к нему , вредя только Западу. По сути эра глобализации сменяется на эру фрагментации - все замкнутся в своих зонах, из которых будут дружить и торговать только со "своими". В каком то смысле мы возвращаемся к "железному занавесу" СССР. Восточная Европа отойдет к России, Западная -в зону Веикобритании. Разделять их будет буферная зона Ватикана. Напрямую Россия с Лондоном дел иметь не будет. Так что все правильно. Все идет по плану.
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7 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Надо с западом делать так, как советовал Пригожин. СПГ, уголь, хлеб, удобрения и ряд других товаров не продавать, тогда запад сам к нам прибежит.
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3 час.
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