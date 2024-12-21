Текстильные игрушки, которые легко сшить! Идеи для воплощения

Небольшой кусочек красивой ткани и маленький мешочек наполнителя, час времени и вот уже готова текстильная игрушка для ребенка! Такая простая форма очень привлекательная для подобных игрушек и очень удобная для руки ребенка.
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