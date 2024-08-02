Блиновская распродает свое имущество, чтобы погасить миллионные долги

«Королева марафонов» Елена Блиновская распродает свое имущество, чтобы погасить долги по налогам. Как сообщает Telegram-канал Mash, она уже продала элитную квартиру за 70 млн и сейчас собирается избавляться от остатков элитного автопарка.
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