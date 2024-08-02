Политика как он...
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Политика как она есть

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Блиновская распродает свое имущество, чтобы погасить миллионные долги

Блиновская распродает свое имущество, чтобы погасить миллионные долги

«Королева марафонов» Елена Блиновская распродает свое имущество, чтобы погасить долги по налогам. Как сообщает Telegram-канал Mash, она уже продала элитную квартиру за 70 млн и сейчас собирается избавляться от остатков элитного автопарка.

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