Берлинале-2024: как Руни Мара попала на «Кухню»

Забудьте сериал «Кухня» с его милотой. В одноименном мексиканском фильме (La cocina), показанном в конкурсе Берлинале, ресторанная кухня показана таким образом, что дважды подумаешь, прежде чем еще когда-либо переступишь порог даже самого лучшего ресторана.