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Европа уже вступила в рецессию, считают в российском ЦБ

Европа уже вступила в рецессию, считают в российском ЦБ

Европа уже вступила в рецессию, считают в российском ЦБ" style=Слабый мировой рост или его отсутствие в 2023 году негативно скажутся на платежном балансе России, заметил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая на форуме "Казначейство 2022".

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