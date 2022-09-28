Европа уже вступила в рецессию, считают в российском ЦБ" style=Слабый мировой рост или его отсутствие в 2023 году негативно скажутся на платежном балансе России, заметил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая на форуме "Казначейство 2022".