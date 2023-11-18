Аналитик рассказал, до каких отметок рубль может укрепиться на следующей неделе

На следующей неделе благоприятные факторы продолжат поддерживать рубль, и не исключено, что российская нацвалюта подрастет до отметки 86 рублей за доллар, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Праймом».
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