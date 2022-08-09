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"Химки" уволили главного тренера клуба Сергея Юрана

"Химки" уволили главного тренера клуба Сергея Юрана

ФК Химки Сергей Юран покидает должность главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки". По данным "Чемпионата", заменить Юрана должен бывший игрок сборной России Николай Писарев, который сейчас входит в тренерский штаб сборной страны.

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