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«Иң стильле гаилә» номинациясендә махсус приз отучы билгеле булды

Казанда яшәүче ирле-хатынлы Исхаковлар сайлау участогына ике кызлары белән килгәннәр һәм аэрогриль отып кайтып киткәннәр.

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