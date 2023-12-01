Карагандинский технический университет занял 2-е место на чемпионате РК по футзалу среди студентов

Сборная команда КарТУ имени Абылкаса Сагинова завоевала второе место на чемпионате РК по футзалу среди студентов, уступив в финальной игре спортсменам Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева.
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