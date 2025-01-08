Трамп объявил о миллиардных иностранных инвестициях в дата-центры для ИИ, а также пообещал быстро рассматривать крупные заявки

Избранный президент Соединенных Штатов заявил, что США будут по ускоренной процедуре рассматривать крупные иностранные инвестиции, а также добавил, что ОАЭ планируют миллиардные инвестиции в американские дата-центры.
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