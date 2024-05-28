Иркутский МС-21 прошел испытание по автоматической посадке на отечественных двигателях

Самолет МС-21, разработанный и выпускаемый в Иркутске, достиг нового рубежа в технологическом развитии, успешно выполнив полностью автоматическую посадку по категории IIIА в соответствии с международными стандартами ИКАО, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.