Иркутский МС-21 прошел испытание по автоматической посадке на отечественных двигателях

Самолет МС-21, разработанный и выпускаемый в Иркутске, достиг нового рубежа в технологическом развитии, успешно выполнив полностью автоматическую посадку по категории IIIА в соответствии с международными стандартами ИКАО, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.
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