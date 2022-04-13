Италия заключит с Алжиром соглашение об увеличении поставок газа почти на 50%

Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник посетит Алжир. В ходе его визита, как ожидается, будет подписано соглашение об увеличении поставок газа из Алжира в Италию почти на 50%, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.
Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник посетит Алжир. В ходе его визита, как ожидается, будет подписано соглашение об увеличении поставок газа из Алжира в Италию почти на 50%, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.
Свежие комментарии