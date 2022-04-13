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Италия заключит с Алжиром соглашение об увеличении поставок газа почти на 50%

Италия заключит с Алжиром соглашение об увеличении поставок газа почти на 50%

Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник посетит Алжир. В ходе его визита, как ожидается, будет подписано соглашение об увеличении поставок газа из Алжира в Италию почти на 50%, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.

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