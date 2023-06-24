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Почему в России оставляют в наследство квартиры, а в Америке и Европе так почти никто не делает?

Почему в России оставляют в наследство квартиры, а в Америке и Европе так почти никто не делает?

В России родители обычно стремятся передать своим детям и родственникам жилье в качестве наследства. В нашей культуре приобретение собственной квартиры почти рассматривается как священная цель, и такое отношение передается из поколения в поколение.

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