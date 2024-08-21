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Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву

Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 10 летевших на Москву беспилотников. Это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу при помощи дронов за всё время, заявил 21 августа мэр города Сергей Собянин.

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