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Царьград

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Пострадавшая из-за бутылки коньяка олимпийская чемпионка обратилась в полицию

Пострадавшая из-за бутылки коньяка олимпийская чемпионка обратилась в полицию

Автомобиль титулованной спортсменки закидали бутылками с алкголем.Обладательница двух олимпийских медалей Яна Егорян обратилась в полицию с заявлением о порче имущества.

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