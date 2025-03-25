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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер раскрыл план выпуска игр для Nintendo Switch 2 — консоль выйдет в июне Пров...

Инсайдер раскрыл план выпуска игр для Nintendo Switch 2 — консоль выйдет в июне Пров...

Инсайдер раскрыл план выпуска игр для Nintendo Switch 2 — консоль выйдет в июнеПроверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для портала Insider Gaming рассказал, как Nintendo собирается снабжать играми предстоящую консоль Nintendo Switch 2.

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