Инсайдер раскрыл план выпуска игр для Nintendo Switch 2 — консоль выйдет в июне Пров...

Инсайдер раскрыл план выпуска игр для Nintendo Switch 2 — консоль выйдет в июнеПроверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для портала Insider Gaming рассказал, как Nintendo собирается снабжать играми предстоящую консоль Nintendo Switch 2.
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