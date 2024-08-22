Под Владивостоком планируют построить ГАЭС Решение проблемы с обеспечением Дальневосточного региона энергией видят в построении около Владивостока гидроаккумулирующей электростанции.
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Под Владивостоком планируют построить ГАЭС Решение проблемы с обеспечением Дальневосточного региона энергией видят в построении около Владивостока гидроаккумулирующей электростанции.
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