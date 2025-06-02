Политика как он...
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Политика как она есть

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Над Россией ночью сбили 162 украинских беспилотника

Над Россией ночью сбили 162 украинских беспилотника

Военнослужащие ВС РФ за ночь над Россией сбили 162 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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