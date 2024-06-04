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Фонд «Инносоциум» проведет социально ориентированные сессии в деловой программе ПМЭФ-2024

Фонд «Инносоциум» проведет социально ориентированные сессии в деловой программе ПМЭФ-2024

Социальная платформа фонда «Росконгресс», фонд «Инносоциум» в рамках деловой программы ПМЭФ-2024 проведет сессии и встречи социально-культурной и общественно значимой направленности, объединенные главной темой «Экономика доверия.

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