В Петербурге пользователи «Йота» смогут оплачивать парковку с помощью СМС

Такие же возможности есть и у других операторов В Петербурге Центр управления парковками расширил перечень мобильных операторов для оплаты парковки в центральных районах – сегодня оператор мобильной связи «Йота» реализовал возможность оплаты парковочных сессий для своих абонентов, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».