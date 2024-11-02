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Петербургский дневник

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В Петербурге пользователи «Йота» смогут оплачивать парковку с помощью СМС

В Петербурге пользователи «Йота» смогут оплачивать парковку с помощью СМС

Такие же возможности есть и у других операторов В Петербурге Центр управления парковками расширил перечень мобильных операторов для оплаты парковки в центральных районах – сегодня оператор мобильной связи «Йота» реализовал возможность оплаты парковочных сессий для своих абонентов, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

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