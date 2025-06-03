Мирошник: Киев усиливает «дронный террор» против жителей России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины усиливают «дронный террор» против мирного населения РФ и расширяют спектр беспилотников для ударов по российским субъектам, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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