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    И чочо делают там наши дипломаты? Бегают опрашивают всех тамошних носорогов, а не пробегал ли турист, розмовлямшы по-...Российский турист...

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