В Черниговской области после атак ВС РФ продолжаются каскадные отключения света Российская армия продолжает в буквальном смысле слова выносить энергетическ.
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В Черниговской области после атак ВС РФ продолжаются каскадные отключения света Российская армия продолжает в буквальном смысле слова выносить энергетическ.
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