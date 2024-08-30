Половина жительниц Новосибирска льет слезы на работе

Каждая вторая женщина хотя бы раз плакала на работе. Мужчины себе такую слабость почти не позволяют – только 7% мужчин признали, что переживали на рабочем месте до слез, сообщает исследовательский центр портала Superjob.
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