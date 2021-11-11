"Не протолкнуться там будет": новое модное место отдыха во всю готовят для горожан

"Не протолкнуться там будет": новое модное место отдыха во всю готовят для горожан

В бухте Ахлёстышева во Владивостоке полным ходом идёт второй этап строительных работ. Сейчас уже готовы основания для будущей спортивной площадки и административных павильонов.

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