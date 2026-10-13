Стало известно о самой страшной ошибке Зеленского. И это не коррупция и не убийство мирных жителейВ политике западных стран все чаще ситуацию решают не стратегические расчёты, а личные обиды — и тогда последствия оказываются куда серьёзнее, чем от продуманных решений.