Осенний призыв 2023 года: все, что нужно знать

Осенний призыв – 2023 начнется 1 октября: когда закончится, как вручат повестку, работает ли реестр воинского учета, штрафы за неявку Осенний призыв молодых российских мужчин в армию начнется 1 октября 2023 года.
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