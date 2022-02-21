Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Запад, такой Запад.  😀 Ну и как ты себя чувствовал во время первого парашютного прыжка? – Как птица: лечу и гажу, ле...Западные военные ...
  • Павел К
    ...спустя час после приземления, оснастили «Кинжалами»... ____________  Слава богу, есть чем воевать.Из-за появления в...
  • Ромка
    РОССИЯ,БЕЛОРУССИЯ,УКРАИНА ЭТО БРАТСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ НАРОД ...Население Украины...

Куликов об изменениях границ ЛДНР: дергали тигра за усы и допрыгались

Куликов об изменениях границ ЛДНР: дергали тигра за усы и допрыгались

Обострение ситуации на юго-востоке Украины и срыв Минских соглашений являются разрушением последнего мостика, связывающего Киев с неподконтрольными ему территориями Донбасса, заявил бывший нардеп, глава киевского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх