Куликов об изменениях границ ЛДНР: дергали тигра за усы и допрыгались

Обострение ситуации на юго-востоке Украины и срыв Минских соглашений являются разрушением последнего мостика, связывающего Киев с неподконтрольными ему территориями Донбасса, заявил бывший нардеп, глава киевского бюро Интерпола Кирилл Куликов.