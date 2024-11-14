Около половины скидок на российских распродажах оказались фейковыми

Около половины российских распродаж, включая самую ожидаемую акцию года, оказались фейковыми. Желая привлечь больше покупателей и освободить витрины, большинство продавцов делают скидки из заранее завышенных цен.
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