Встреча с "Вагнером" в Кремле: Путин сам раскрыл детали

Владимир Путин спустя почти три недели раскрыл подробности встречи с "Вагнером" в Кремле.О встрече президента России Владимира Путина с командирами ЧВК "Вагнер", в том числе Евгением Пригожиным, стало известно лишь спустя 10 дней после этого.