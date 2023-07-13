Царьград

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Встреча с "Вагнером" в Кремле: Путин сам раскрыл детали

Встреча с "Вагнером" в Кремле: Путин сам раскрыл детали

Владимир Путин спустя почти три недели раскрыл подробности встречи с "Вагнером" в Кремле.О встрече президента России Владимира Путина с командирами ЧВК "Вагнер", в том числе Евгением Пригожиным, стало известно лишь спустя 10 дней после этого.

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