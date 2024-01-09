Самый мощный ракетный удар по Украине: Уничтожено военных объектов на $ 1 млрд

Самостийные зенитчики в шоке — ЗРК Patriot не могут перехватывать наши Х-22 Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции (за период с 23 по 29 декабря 2023 г.