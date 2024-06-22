В Луганске зажгли тысячи свечей в честь Дня памяти и скорби

В Парке Горького в центре столицы ЛНР активисты молодежных и патриотических организаций, неравнодушные жители города и представители администрации республики выложили из более чем пяти тысяч лампадок огненную инсталляцию – изображение известного на весь мир монумента «Родина-мать зовёт».