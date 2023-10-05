Экс-глава Еврокомиссии заявил, что Украина не может войти в ЕС из-за коррупции на всех уровнях

Экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Augsburger Allgemeine заявил, что Украина не может стать членом Европейского союза — для этого ей необходимо произвести масштабные внутренние реформы.
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